Sérvia pagará 300 mil euros para cada jogador por título O primeiro ministro da Sérvia e Montenegro, Vojislav Kostunica, surpreendeu ao declarar que cada jogador receberá a quantia de 300 mil euros (cerca de R$ 830 mil) caso o país conquiste a Copa do Mundo da Alemanha, que acontece entre os dias 9 de junho e 9 de julho. O anúncio foi realizado, nesta sexta-feira, durante uma visita do selecionado local ao político, em Belgrado. "Quero que vocês façam o máximo possível na Alemanha. Temos qualidade para chegarmos longe", disse Kostunica aos jogadores. Durante o encontro, o treinador da seleção servo-montenegrina, Ilija Petkovic, entregou a Kostunica uma camisa da equipe com o número 10 e o nome do ministro estampado nas costas. Ele também ganhou uma bola autografada por todos os 23 convocados. Os atletas da seleção do leste europeu já haviam ganho a mesma quantia de 300 mil euros ao conseguirem uma vaga no Mundial de 2006. A Sérvia e Montenegro terminou na primeira colocação do Grupo 7 das Eliminatórias Européias de forma invicta - o país venceu seis jogos e empatou quatro. Estreante em Copa do Mundo, a Sérvia e Montenegro fará o seu primeiro jogo na competição contra a Holanda, no dia 11 de junho, em Leipzig, pelo Grupo C. Os outros países da chave são Argentina e Costa do Marfim. O valor prometido aos servo-montenegrinos é superior a premiação que o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, pretende pagar aos jogadores brasileiros caso conquistem o hexa. Apesar de não revelar as cifras, o mandatário da entidade já antecipou que a premiação será maior que o da Copa de 2002, quando o cada pentacampeão embolsou R$ 200 mil.