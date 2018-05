Sérvia renova com treinador Radomir Antic até 2011 A Federação Sérvia de Futebol (FFS) anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato do treinador Radomir Antic até 2011. O presidente da entidade, Tomislav Karadzic, aproveitou o anúncio para elogiar o trabalho do técnico à frente da seleção do país.