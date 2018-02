Sérvia também vai à Copa de 2006 A Sérvia & Montenegro é mais um país classificado para a Copa do Mundo de 2006. A vaga veio nesta quarta-feira, com a vitória por 1 a 0 sobre a Bósnia Herzegovina, em Belgrado. Com isso, a Espanha terminou em segundo lugar do grupo 7, apesar de ter goleado San Marino por 6 a 0, e vai disputar a repescagem. Jogando em casa, a Sérvia fez o que precisava para garantir sua vaga. Com gol de Kezman, venceu a rival Bósnia e chegou aos 22 pontos no grupo 7 das Eliminatórias Européias. Já a Espanha, mesmo em San Marino, goleou por 6 a 0, com três gols de Fernando Torres, dois de Sergio Ramos e outro de Antonio López. Assim, os espanhóis terminaram com 20 pontos, em segundo lugar no grupo 7, e vão precisar disputar a repescagem para buscar a vaga na Copa da Alemanha.