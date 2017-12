Serviços secretos temem ação neonazistas durante o Mundial Apesar de todo o sistema policial montado pelos alemães para essa Copa do Mundo, mais de 130 mil homens mobilizados em todo o país, à medida que se aproxima sua abertura, o temor das autoridades de que possam ocorrer distúrbios é cada vez maior. Há informações de que os neonazistas e os hooligans alemães, estão preparando manifestações contra a convocação de dois jogadores negros para a equipe nacional. Os extremistas germânicos estão denunciando a política atual de quotas de imigração, sendo que o PND (Partido Nacional Democrático), principal partido neonazista está promovendo uma campanha onde aparecem onze jogadores de cor, todos vestidos com a camiseta branca da Alemanha com uma pergunta inserida numa faixa: ?A equipe nacional em 2010?.? As autoridades locais reconhecem que essa é uma das grandes preocupações desse Mundial de 2006. Elas não conseguiram afastar esse partido da vida política alemã e "esse é um momento ideal de propaganda para os neonazistas", afirma o próprio presidente do Sindicato da Polícia, Konrad Freiberg. Quanto a esse partido, ele não esconde suas intenções e deverá se concentrar nas cidades onde jogará o Irã. Os manifestantes pretendem apoiar a equipe iraniana, bem como a seu presidente, Mahmoud Ahmadinejad, novo ídolo dos neonazistas alemães após ter declarado que pretende riscar do mapa o Estado de Israel, multiplica também suas teses negativistas. O partido já marcou uma manifestação para o dia 17 de junho, em Frankfurt, quando o Irã enfrentará Portugal. Outros quatro protestos foram anunciadas para a cidade de Leipzig, situada no Land do Saxe, região onde o NPD conseguiu reunir 9,2 % dos votos, nas eleições regionais. Nessa cidade o Irã vai enfrentar Angola, uma seleção constituída por um grupo de jogadores negros, um jogo escolhido de propósito para ser o cenário de manifestações racistas dos neonazistas e dos hooligans. Por isso, além dos 130 mil policiais, outros 15 mil vigias civis e 7.000 soldados farão parte do sistema de segurança, revela o chefe de polícia alemão. Quanto aos neonazistas eles também afirmam que ?o mundial será para eles uma grande festa?.