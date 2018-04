Sérvio agredido por Felipão renova com Sevilla até 2011

O Sevilla anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato até 2001 com o lateral-esquerdo sérvio Ivica Dragutinovic, agredido pelo técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari ao término da partida entre Sérvia e Portugal, pelas Eliminatórias à Eurocopa de 2008. O novo contrato do jogador, que tinha compromisso com os espanhóis até o fim desta temporada, inclui uma cláusula de rescisão fixada em 15 milhões de euros (cerca de R$ 37,5 milhões). Ele vinha sendo assediado por diversos clubes europeus. O sérvio chegou ao Sevilla no início da temporada 2005-06, procedente do Standard de Liège, da Bélgica. No fim da partida pelas Eliminatórias, disputada 12 de setembro no Estádio José Alvalade de Lisboa e que terminou empatada em 1 a 1, Felipão deu um soco no jogador da seleção sérvia alegando estar defendendo o atacante Quaresma, que teria sido agredido por ele durante a partida. Pelo incidente, o sérvio pegou dois jogos de suspensão pela seleção, enquanto Scolari também acabou punido e teve de pagar uma multa.