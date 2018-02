Sete árabes são expulsos de Portugal Um tribunal da cidade do Porto, em Portugal, decidiu neste sábado expulsar do país, sete cidadãos árabes detidos na sexta-feira, suspeitos de terem relação com grupos terrotistas islâmicos. De acordo com funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o sete cidadãos são de origem marroquina e foram deportados por estarem no país sem documentação. Outros oito árabes já haviam sido detidos antes, mas foram colocados em liberdade.