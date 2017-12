Sete brasileiros concorrem no Bola de Ouro Sete jogadores brasileiros aparecem na lista dos 50 candidatos a ganhar a Bola de Ouro - um dos mais tradicionais prêmios do futebol mundial, oferecido pela revista francesa ?France Football? desde 1956. A lista, que elege anualmente o melhor jogador da Europa, traz nomes já esperados, como os de Ronaldo (Real Madrid), Ronaldinho (Barcelona) e Kaká (Milan), mas também produz algumas surpresas. Na relação, aparecem Adriano (Inter de Milão), Emerson (Juventus Turín), Aílton (Schalke 04) e Juninho Pernambucano (Lyon). O brasileiro Deco, que se naturalizou português, também aparece na lista, mas é tratado como europeu pela revista. As ligas espanholas e italianas são as que têm o maior número de representantes - com 14 nomes cada. Entre os espanhóis, a surpresa foi a ausência do atacante Raul, que apareceu na lista por 10 anos consecutivos, mas que desta vez está fora. Ronaldo ganhou duas vezes o prêmio - nos anos de 1997 e 2002. O nome do vencedor será conhecido no dia 14 de dezembro. Veja a lista completa dos candidatos ao Bola de Ouro - Adriano (BRA/Inter de Milão) - Fabien Barthez (FRA/Marsella) - Andriy Shevchenko (UCR/Milão) - Emerson (BRA/Juventus de Turin) - Ailton (BRA/Schalke 04) - David Beckham (ING/Real Madrid) - Cristiano Ronaldo (POR/Manchester United) - Samuel Eto´o (CAM/Barcelona) - Roberto Fabián Ayala (ARG/Valencia) - Gianluigi Buffon (ITA/Juventus de Turin) - Deco (POR/Barcelona) - Luis Figo (POR/Real Madrid) - Rubén Baraja (ESP/Valencia) - Petr Cech (CZE/Chelsea) - Traiano Dellas (GRE/Roma) - Ludovic Giuly (FRA/Barcelona) - Milan Baros (CZE/Liverpool) - Angelos Charisteas (GRE/Werder Bremen) - Didier Drogba (CDM/Chelsea) - Thierry Henry (FRA/Arsenal) - Zlatan Ibrahimovic (SUE/Juventus de Turín) - Henrik Larsson (SUE/Barcelona) - Fernando Morientes (ESP/Real Madrid) - José Antonio Reyes (ESP/Arsenal) - Tomas Rosicky (CZE/Borussia Dortmund) - Ruud van Nistelrooy (HOL/Manchester United) - Juninho (BRA/Lyon) - Paolo Maldini (ITA/Milão) - Pavel Nedved (CZE/Juventus) - Ricardo Carvalho (POR/Chelsea) - Paul Scholes (ING/Manchester United) - Vicente Rodríguez (ESP/Valencia) - Kaká (BRA/Milão) - Maniche (POR/Porto) - Alessandro Nesta (ITA/Milão) - Ronaldinho (BRA/Barcelona) - Clarence Seedorf (HOL/Milão) - Patrick Vieira (FRA/Arsenal) - Mihails Kapsis (GRE/Bordeaux) - Johan Micoud (FRA/Werder Bremen) - Antonio Nikopolidis (GRE/Olympiakos) - Ronaldo (BRA/Real Madrid) - Giorgios Seitaridis (GRE/Porto) - Theodoros Zagorakis (GRE/Bolonha) - Frank Lampard (ING/Chelsea) - Miguel Angel Ferrer "Mista" (ESP/Valencia) - Andrea Pirlo (ITA/Milão) - Wayne Rooney (ING/Manchester United) - Francesco Totti (ITA) - Zinedine Zidane (FRA/Real Madrid) Veja quem já ganhou o Bola de Ouro: 2003: Nedved 2002: Ronaldo 2001: Owen 2000: Figo 1999: Rivaldo 1998: Zidane 1997: Ronaldo 1996: Sammer 1995: Weah 1994: Stoitchkov 1993: Baggio 1992: Van Basten 1991: Papin 1990: Matthaeus 1989: Van Basten 1988: Van Basten 1987: Gullit 1986: Belanov 1985: Platini 1984: Platini 1983: Platini 1982: Rossi 1981: Rummenigge 1980: Rummenigge 1979: Keegan 1978: Keegan 1977: Simonsen 1976: Beckenbauer 1975: Blokin 1974: Cruyff 1973: Cruyff 1972: Beckenbauer 1971: Cruyff 1970: Gerd Müller 1969: Rivera 1968: Best 1967: Albert 1966: Charlton 1965: Eusebio 1964: Law 1963: Yashin 1962: Masopust 1961: Sivori 1960: Suárez 1959: Di Stéfano 1958: Kopa 1957: Di Stéfano 1956: Matthews.