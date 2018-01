Sete finalistas concorrem ao prêmio de melhor da Copa A Fifa anunciou nesta quinta-feira que os jogadores italianos Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Gianluigi Buffon e Andrea Pirlo, e os franceses Zinedine Zidane, Patrick Vieira e Thierry Henry - todos finalistas do Mundial - são alguns dos candidatos à Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador da Copa do Mundo. Completam a lista de dez jogadores indicados os alemães Michael Ballack e Miroslav Klose e o português Maniche. De acordo com a Fifa, o vencedor somente será anunciado na segunda-feira, às 5 horas (de Brasília), um dia após a final entre Itália e França, marcada para o próximo domingo, em Berlim. A votação por parte dos jornalistas que cobrem a Copa ficará aberta até a meia-noite (horário local) do dia da final. Em 2002, a votação foi encerrada no intervalo da final entre Brasil e Alemanha, e o vencedor, o goleiro alemão Oliver Kahn, foi anunciado logo após o final da partida. Pela falha do arqueiro alemão no primeiro gol brasileiro, marcado por Ronaldo, a escolha foi cercada de muita polêmica. Em Copas anteriores, a votação era encerrada depois da partida válida pela disputa do terceiro lugar. O porta-voz da Fifa, Markus Siegler, disse que os organizadores do Mundial decidiram manter a votação aberta até depois da final para garantir que toda a competição fosse avaliada na escolha. Na Copa de 1998, o vencedor da Bola de Ouro também foi um vice-campeão: o brasileiro Ronaldo. Em 1994, o ganhador foi o também brasileiro Romário; os italianos Salvatore Schillaci (1990) e Paolo Rossi (1982) e o argentino Diego Maradona (1986) completam a lista.