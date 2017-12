Sete jogadores lutam por três vagas de titular na Alemanha Depois de sair de uma agradável temperatura na ilha da Sardenha, na Itália, onde fazia 25 graus, para Genebra, na Suíça, com 16 graus de média, a seleção alemã entrou, a partir deste domingo, na fase de definição dos 11 titulares para a estréia na Copa do Mundo contra a Costa Rica, em Munique, daqui a 18 dias. Segundo a imprensa alemã, o técnico Jürgen Klinsmann já teria definido oito atletas do seu time-base para o Mundial. Para as vagas restantes, o treinador tem dúvidas, mas estimula a concorrência entre seus pupilos. "Eles (jogadores) têm de mostrar que são melhores". No gol, Jens Lehmann está garantido, definido por Klinsmann desde o inicio de abril na famosa disputa com Oliver Kahn. Na defesa, duas vagas restariam para cinco jogadores. Arne Friedrich e Per Mertesacker estariam garantidos. O zagueiro Jens Nowotny é o candidato mais forte para jogar ao lado de Mertesacker, no centro da defesa, por sua experiência em competições internacionais. Christoph Metzelder, com lesão na coxa, e Robert Huth, reserva no Chelsea e sem ritmo de jogo, correm por fora. Para completar o quarteto defensivo, Phillip Lahm e Marcell Jansen lutam pela posição na ala esquerda. Lahm, operado quarta-feira passada depois de fraturar o braço esquerdo em jogo-treino, voltou ao grupo apenas no sábado e ainda não participa de treinos com bola. Ele não deve ter condições para atuar no próximo jogo da Alemanha contra Luxemburgo, em Freiburg, no sábado, quando Jansen terá sua grande chance. Com Miroslav Klose e Lucas Podolski garantidos no ataque, a última vaga disponível estaria no meio-campo. Torsten Frings, Bernd Schneider e o grande astro e esperança da Alemanha, Michael Ballack, estão praticamente confirmados no time de Klinsmann. Bastian Schweinsteiger e Tim Borowski lutam pela posição de reforço para Ballack no setor. A vantagem é maior para Schweini, do Bayern de Munique, por ter mais entrosamento com Ballack e Podolski e por causa de seus dribles e boa finalização.