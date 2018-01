Sete times lutam por 5 vagas na Série B A primeira fase do Brasileiro da Série B está em momento decisivo. Restando três rodadas para se conhecer os oito classificados aos quadrangulares finais, Palmeiras, Botafogo e Remo já estão lá e, de acordo com o matemático Tristão Garcia, sete equipes lutam por cinco vagas. E os dois rebaixados devem sair de União São João, Gama e Caxias. Para obter a vaga, são necessários 35 pontos. Os mais cotados a juntarem-se a Palmeiras, Botafogo e Remo são Brasiliense e Marília, ambos com 31 pontos e 89% e 83% de chances, respectivamente. Tristão aposta, ainda, em outro representante do futebol de São Paulo. "O Paulista (Jundiaí) tem boas chances de classificação." De acordo com o matemático, o time, com 29 pontos, enfrenta rivais teoricamente fáceis nas últimas rodadas. Depois do duelo com o Botafogo, sábado, no Rio, recebe a Anapolina, "que fora não é grande coisa" e vai a Araras duelar com o lanterna União São João. Os times com 26 pontos, Náutico, CRB, Lusa, América-RN e Joinville, teriam de vencer os três jogos. "Difícil, já que, à exceção do Joinville, os demais farão duas partidas fora de casa." Santa Cruz, 70%, Sport, 63% Ceará, 59% e Avaí, 46%, são os outros candidatos. No rebaixamento, Tristão diz que União ou Gama irão cair, com boa chance de os dois serem os rebaixados, apesar de ameaçarem o Caxias. E acredita que os outros times já escaparam. "Só se der tudo errado para os outros e tudo certo para eles, o que dificilmente acontece."