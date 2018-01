Sete times se classificam na Uefa A Copa da Uefa entra em sua fase decisiva. Nesta quinta-feira, sete equipes definiram passagem às quartas-de-final. Os pressionados Liverpool e Lazio, conseguiram respirar, mesmo que por motivos diferentes. O técnico Gerard Houllier, ameaçado de demissão, manteve-se no cargo graças a Owen e Murphy, que fizeram os gols da vitória do Liverpool, sobre o Auxerre, por 2 a 0 e garantiram a classificação. O adversário da próxima fase será o escocês Celtic, que mesmo perdendo para o Sttutgart, na Alemanha, por 3 a 2, levou a melhor no saldo de gols. Havia vencido em seus domínios, por 3 a 1. A Lazio ganhou mais tempo para se preparar para o duelo decisivo contra o Wisla Cracóvia, fora de casa. Como as condições climáticas na Polônia eram desfavoráveis para a prática de futebol, o campo estava coberto de neve, a partida acabou sendo adiada para quarta-feira. Os italianos precisam da vitória, pois no Estádio Olímpico, em Roma, ficaram no empate por 3 a 3. O Besiktas aguarda o vencedor de camarote. Nesta quinta-feira, a equipe turca reverteu a vantagem do Slavia Praga de 1 a 0 no primeiro jogo, ao fazer 4 a 2. O Porto, que havia goleada em seus domínios por 6 a 1, não teve problemas para garantir classificação. Empatou com o Denizlispor, na Turquia, por 2 a 2, gols dos brasileiros Derlei e Clayton Cruz, e agora enfrenta o Panathinaikos. Os gregos levaram susto, perderam por 2 a 0, mas conseguiram eliminar os belgas do Anderlecht graças ao triunfo por 3 a 0 no jogo-de-ida. O outro confronto das quartas-de-final - serão disputadas nos dias 13 e 20 de março - terá o Málaga, que bateu o AEK Atenas por 1 a 0 e o Hertha Berlim, que após fazer 3 a 2 em casa, empatou sem gols com o Boavista.