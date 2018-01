Sete vagas ainda abertas na Série B3 Após a 24ª rodada, disputada neste domingo, ainda faltam sete vagas para serem preenchidas para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série B-3, o equivalente à sexta divisão estudal. No Grupo A, estão classificados Joseense e Paulista de Caieiras, com Ponte Preta-Sumaré e Jacareí muito perto de conseguirem a classificação. Passarão à segunda fase apenas os seis primeiros colocados de cada chave. A derrota do Amparo, em casa, para o Ginásio Pinhalense foi a maior surpresa na rodada. Esta derrota poderá custar a classificação para o time de Amparo, que disputa diretamente a classificação com Guaçuano, Osan, Jacareí e Ponte Preta-Sumaré, sendo que todos estes times venceram neste domingo. No Grupo B, apenas três vagas estão em disputa. Corinthians-B, Comercial de Tietê e Pirassununguense estão classificados, tendo aberto uma grande vantagem sobre os outros times. E as outras vagas deverão ficar com Prudentino, Montenegro, de Avaré, e Elosport, de Capão Bonito. Tanabi, Itararé e Andradina ainda sonham com a classificação. A partida Catanduvense x Comercial de Tietê não foi realizada pois o time de Catanduva abandonou o Campeonato e o Iracemapolense venceu o Vocem por W.O. Resultados da rodada: Ponte Preta-Sumaré 2 x 0 Grêmio Barueri; Ranchariense (2) 1 x 1 (0) Pirassununguense; Águas de Lindóia 0 x 2 Joseense; Amparo 0 x 1 Pinhalense; Andradina 1 x 0 Prudentino; Itararé 1 x 2 Corinthians-B; Paulista de Caieiras 2 x 0 Paulistano; Serra Negra 3 x 4 Osan; União Suzano 2 x 4 Jacareí; Tanabi 3 x 1 Montenegro; Elosport 6 x 0 Gazeta e Guaçuano 2 x 1 União do Vale. Classificação: Grupo 1: 1) Joseense - 53 pontos; 2) Paulista de Caieiras - 47; 3) Ponte Preta-Sumaré - 41; 4) Jacareí - 41; 5) Osan - 38; 6) Amparo - 38; 7) Guaçuano - 37; 8) União do Vale - 37; 9) Paulistano - 31; 10) Grêmio Barueri - 29; 11) Serra Negra - 23; 12) Águas de Lindóia - 19; 13) Ginásio Pinhalense - 19 e 14) União Suzano - 15. Grupo 2: 1) Corinthians-B - 56 pontos; 2) Comercial de Tietê - 51; 3) Pirassununguense - 50; 4) Prudentino - 40; 5) Montenegro - 40; 6) Elosport - 40; 7) Tanabi - 34; 8) Itararé - 34; 9) Andradina - 33; 10) União Iracemapolense - 31; 11) Vocem - 25; 12) Gazeta - 10; 13) Ranchariense - 7 e 14) Catanduvense - 12.