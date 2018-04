Sétif derrota o Sydney nos pênaltis e garante o 5º no Mundial

O ES Sétif garantiu a quinta colocação no Mundial de Clubes nesta quarta-feira. Depois de ter sido surpreendido pelo Auckland City na fase anterior, a equipe argelina derrotou o Western Sydney Wanderers nos pênaltis, após empate por 2 a 2 em um jogo de baixo nível técnico disputado em Marrakesh, e ficou com o quinto lugar.

Com o resultado, o Sétif terminou atrás apenas dos semifinalistas da competição. Campeã africano, a equipe era considerada favorita nas quartas de final diante do frágil Auckland City, mas acabou surpreendida e caiu por 1 a 0. Agora, ao menos, deixará Marrakesh com o alento de uma vitória, mesmo que tenha vindo nos pênaltis.

Mas o primeiro tempo desta terça foi todo do Sydney, que marcou logo aos cinco minutos, em bela finalização de Castelen de fora da área após rápido contra-ataque. O empate só saiu no segundo tempo, também aos cinco minutos, quando Mullen se atrapalhou após cruzamento da direita e tocou contra o próprio gol.

O gol animou o Sétif, que passou a pressionar e virou aos 12, com Ziaya, que acertou bela finalização após receber na área. A vitória parecia definida, uma vez que o Sydney pouco pressionava, mas aos 43 minutos Saba acertou bela cobrança de falta e levou o jogo para os pênaltis.

A disputa foi um festival de erros para ambos os lados. No total, foram sete cobranças desperdiçadas, inclusive a do goleiro Bouzanis, que bateu o quinto pênalti para o Sydney e perdeu a chance de garantir o triunfo. O erro custaria caro, porque na oitava cobrança do Sétif, Zerara marcou e deu o quinto lugar aos africanos com a vitória por 5 a 4 nas penalidades.