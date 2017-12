Setor defensivo preocupa Evaristo A defesa é o principal problema do técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, para o clássico de domingo, contra o Flamengo, pelo Torneio Rio-São Paulo, já que os titulares Géder e João Carlos ainda não se recuperaram de contusão. O setor defensivo da equipe carioca tem sido o ponto mais vulnerável do time. Enquanto Géder ainda se recupera de um estiramento muscular na coxa esquerda, João Carlos sofreu uma pancada no joelho direito, durante o empate contra o Santa Cruz, pela Copa do Brasil. A tendência é a de que ambos jogadores realizem um teste momentos antes do clássico. Se não tiverem condições de atuar, os jovens Gomes e André Leone devem substituí-los.