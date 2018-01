Setubal goleia Marítimo por 5 a 0 O Setubal foi o destaque da rodada deste domingo do Campeonato Português, ao golear o Marítimo por 5 a 0. Rui Lima, Sandro Mendes, Marco Ferreira, Jorginho Souza e o camaronês Albert Meyong fizeram os gols da equipe, que soma sete pontos, cinco atrás do líder Benfica. Outras três partidas foram disputadas neste domingo: Beira Mar 0 x 2 Nacional, Braga 2 x 1 Moreirense e Gil Vicente 1 x 1 Academica. A rodada segue nesta segunda-feira com dois jogos: Guimarães x Porto e Sporting x Varzim. Na terça-feira jogam Boavista x Santa Clara.