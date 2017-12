"Seu Panza" viu a conquista da Taça Rio Amanhã, em Garanhuns, o Palmeiras tenta escrever mais um capítulo da sua história derrotando o Sport e conquistando o título da Série B do Campeonato Brasileiro mais a promoção para a Primeira Divisão. José Panzarini quer aproveitar a data para aumentar o número de recordações de seus 69 anos de vida, 23 anos de trabalho entre os atletas da Academia de Futebol e 50 de paixão pelo time do Parque Antártica. "Eu estava no Maracanã quando o Palmeiras ganhou a Taça Rio em 1951", relembra, mencionando o campeonato que atualmente o clube reivindica na Fifa como equivalente ao atual Mundial Interclubes. Na ocasião, o time de Jair da Rosa Pinto e Waldemar Fiúme venceu a disputa contra a Juventus, da Itália, em duas partidas no Maracanã: no primeiro jogo ganhou do time italiano por 1 a 0 e no segundo conseguiu um suado empate por 2 a 2. Esse foi apenas um dos momentos que "seu Panza" - apelido que ganhou dos jogadores - viu de perto. O trabalho de assistente no clube lhe permitiu presenciar momentos de alegria e tristeza do Palmeiras nos últimos 20 anos e comparar diferentes momentos do time. "A Série B é difícil, mas a pressão de hoje não é nada perto da que enfrentamos por aqui nos tempos da fila", opinou, fazendo referência aos 17 anos que o time do Parque Antártica ficou sem ganhar títulos - tabu que só foi quebrado no Campeonato Paulista de 1993. Depois, iniciou-se uma seqüência vitoriosa, que culminou na conquista da Taça Libertadores em 1999. Seu Panza continua trabalhando com os jogadores do Palmeiras e marca presença em todos os treinos. Com com a idade, porém, parou de acompanhar a delegação nas viagens. "Vou acompanhar o jogo em casa, ao lado da minha família", conta o assistente.