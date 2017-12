Sevilha anuncia contratação de Saviola O sonho do Santos de ter o argentino Saviola para o lugar de Robinho caiu por terra nesta sexta-feira. O Sevilha, da Espanha, anunciou hoje o empréstimo do atacante junto ao Barcelona. Saviola vai fazer a dupla de ataque com o brasileiro Luis Fabiano. O atacante é esperado no clube neste sábado e será apresentado logo em seguida, na sala de imprensa do estádio Ramón Sánchez-Pizjuán. Javier Saviola, de 23 anos, marcou 58 gols pelo River Plate, 60 com o Barcelona e 17 com a camisa do Mônaco, equipe na qual atuou emprestado na última temporada. Saviola foi bem nas suas duas primeiras temporadas na Espanha, com 17 e 13 gols respectivamente. Na terceira, ele não chegou a convencer o técnico holandês Frank Rijkaard, que o descartou. O atacante foi então emprestado ao Mônaco, marcando oito gols no Campeonato Francês, quatro na Liga dos Campeões e cinco na Copa da França.