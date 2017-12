Sevilha goleia Real Madrid por 4 a 1 A 11ª rodada do Espanhol teve surpresas. O Real Madrid foi goleado fora de casa de 4 a 1 para o Sevilha, num jogo com 13 cartões amarelos e dois vermelhos. Ronaldinho marcou para o Real. Como o La Coruña venceu, sábado, o Real Sociedade, por 2 a 1, e o Valencia perdeu, neste domingo, para o Racing Santander, 2 a 1, o time da Galícia assumiu a liderança do campeonato, com 25 pontos, diante de 23 do Real e Valencia.