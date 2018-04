Sevilla abre 3 a 0, mas Betis empata clássico regional

Com o resultado, o Betis se manteve na briga pelas primeiras colocações do Espanhol, ainda sonhando com uma vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões. No sexto lugar, o time soma 48 pontos, a 3 do Real Sociedad, que está em quarto e pode entrar na principal competição europeia.

O Sevilla, por sua vez, segue com 42 pontos e estacionou na 10ª colocação, mais longe de entrar na Liga dos Campeões ou na Liga Europa - o quinto e sexto colocado entram direto na fase de grupos desta competição.

Jogando em casa, o Betis foi surpreendido pelo rival no início da partida. O Sevilla abriu o placar logo aos 7, com gol de Ivan Rakitic. Doze minutos depois, o mesmo Rakitic voltou à carga e anotou o segundo dos visitantes. Embalado, o Sevilla marcou mais um aos 33, com Negredo.

A reação dos anfitriões só teve início dez minutos depois. Aos 43, Dorlan Pabon mandou para as redes e descontou antes do intervalo. Na volta para o segundo tempo, Ruben Castro anotou o segundo do Betis aos 9, em cobrança de pênalti.

A situação do Sevilla ficou mais complicada um minuto depois, quando Gary Medel fez falta dura e foi expulso de campo. Com um a menos, o time visitante teve dificuldade para resistir à pressão do Bétis e acabou cedendo o suado empate aos 44, após gol de Igiebor.