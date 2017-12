Sevilla aposta em brasileiros na Uefa O Sevilla, vice-líder do Campeonato Espanhol, aposta no talento dos brasileiros Júlio Baptista e Renato para o seu jogo de estréia na fase de grupos da Copa da Uefa, nesta quinta-feira, no estádio Sanchez Pizjuan, contra o Aachen, da segunda divisão da Alemanha. Outras 15 partidas movimentam a segunda rodada do torneio. O duelo na Espanha vale pelo grupo H, que tem ainda Lille (FRA) x Zenit (RUS). O técnico do Sevilla, Joaquin Caparrós, analisa a partida com cautela. Ele viu a vitória do Aachen por 1 a 0 sobre o Lille e destacou a força física e o jogo aéreo como principais armas do adversário. O atacante Michalke, do Aachen, espera que Sevilla se comporte como o Lille: "Eles não conseguirão parar de pensar que estão enfrentando um time de segunda divisão", disse. O Zaragoza, em fase de ascensão na Espanha, estreou com vitória no grupo C da Copa da Uefa e nesta quinta-feira visita o Austria Vienna, que estréia. No outro jogo, o Utrecht (HOL) enfrenta o Dniepropetrovsk (UCR). Já a Lazio, que empatou por 1 a 1 com o Villarreal na estréia no grupo E, tem um duelo complicado contra o Middlesbrough, na Inglaterra. O time italiano deverá escalar o terceiro goleiro, Casazza, porque o titular Peruzzi ainda se recupera de uma cirurgia no joelho e o reserva Sereni está contundido. Também nesta quinta-feira o Partizan (IUG) recebe o Egaleo (GRE). Os outros jogos: Hearts (ESC) x Schalke (ALE) e Ferencvaros (HUN) x Feyenoord (HOL), pelo grupo A; Parma (ITA) x Steaua (ROM) e Besiktas (TUR) x Athletic Bilbao (ESP), pelo grupo B; Newcastle (ING) x Dínamo Tbilisi (GEO) e Sporting (POR) x Panionios (GRE), pelo grupo D; Graz (AUT) x Amika Wronki (POL) e Alkmaar (HOL) x Auxerre (FRA), pelo grupo F; Stuttgart (ALE) x Benfica (POR) e Dínamo Zagreb (CRO) x Beveren (BEL), pelo grupo G.