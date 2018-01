Sevilla avança e semifinal da Copa da Uefa tem 3 espanhóis Atual campeão da Copa da Uefa, o Sevilla garantiu a classificação às semifinais da competição ao conseguir um empate sofrido com o inglês Tottenham por 2 a 2, nesta quinta-feira, no Estádio White Hart Lane, em Londres. No primeiro confronto das quartas-de-final, a equipe espanhola havia ganho por 2 a 1, em casa, na semana passada. Ao contrário da Liga dos Campeões da Europa, que terá três ingleses (Chelsea, Manchester United e Liverpool) na penúltima fase, o domínio nas semifinais da Copa da Uefa ficou com a Espanha. Além do Sevilla, Osasuna e o Espanyol, que vai pegar o Werder Bremen, também seguem na luta pelo título da segunda competição mais importante de clubes do continente. Na luta pela vaga na final, o Sevilla enfrentará o Osasuna, que eliminou o alemão Bayer Leverkusen ao vencer por 1 a 0. Os jogos das semifinais estão programados para acontecer nos dias 26 de abril (ida) e 3 de maio (volta). Já a decisão acontecerá no dia 16 de maio, no Estádio Hampden Park, em Glasgow (Escócia). Mesmo jogando longe dos seus domínios, o Sevilla, que mandou a campo os brasileiros Daniel, Adriano e Renato - o atacante Luis Fabiano (ex-São Paulo) ficou no banco de reservas -, saiu na frente logo aos 2 minutos da partida. Após cobrança de escanteio, o meia dinamarquês Christian Poulsen desviou de cabeça e Steed Malbranque tentou afastar. O jogador francês, no entanto, errou o chute e a bola pegou no seu pé de apoio antes de entrar, fazendo contra. A equipe dirigida pelo treinador Juande Ramos ampliou a vantagem cinco minutos depois. Depois de boa tabela com o russo Alexander Kerzhakov, o atacante Frederic Kanouté, de Mali, invadiu a área e deu uma belo drible no goleiro Robinson antes de mandar para o fundo das redes. A reação do Tottenham começou aos 21 minutos da etapa complementar. Depois de cobrança de falta na grande área, Kanouté afastou de cabeça. No rebote, Keane chutou de primeira e a bola ficou com o atacante Jermain Defoe, que desviou de calcanhar para fazer. O empate dos britânicos aconteceu no lance seguinte, quando o búlgaro Dimitar Berbatov cruzou na área e o meia Aaron Lennon conclui na saída do goleiro Cobeño. Porém, o resultado não foi o suficiente e a vaga ficou com os espanhóis. Em outra partida das quartas-de-final, o Osasuna bateu o Bayer Leverkusen por 1 a 0, em casa, no Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona. O time espanhol já havia ganho dos germânicos por 3 a 0 no primeiro jogo, na Alemanha. O único gol da partida desta quinta-feira foi marcado pelo meia Juanlu Gómez.