Sevilla avisa que não vende Júlio Baptista Apesar do assédio do Barcelona, o Sevilla garantiu que não irá vender Júlio Baptista, um dos destaques do último Campeonato Espanhol - foi vice-artilheiro, só atrás de Ronaldo. Segundo o presidente do clube, Jose Maria Del Nido, o jogador brasileiro sai apenas se alguém pagar a multa recisória de 36 milhões de euros. O Barcelona já teria, inclusive, oferecido 14 milhões de euros por Júlio Baptista. Mas o Sevilla tratou de rechaçar qualquer oferta. ?Ele não está à venda e vai estar com a gente na próxima temporada?, avisou o presidente do clube espanhol. ?Já conversamos com o jogador e sabemos que está feliz em Sevilha.?