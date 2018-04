Sevilla bate Valencia e sobe para 4.º no Espanhol

O resultado impulsionou o time de Luís Fabiano na tabela da competição. O Sevilla subiu da sexta para a quarta colocação da tabela, agora com 36 pontos. Já o Valencia estacionou nos 39 pontos, mas se manteve na terceira posição, atrás apenas do Real Madrid e do líder Barcelona.

O destaque da partida foi Negredo, que balançou as redes aos 21 minutos do primeiro tempo e aos 24 da etapa final. O Sevilla contou com os brasileiros Renato, Adriano e Luís Fabiano, que entrou somente no segundo tempo. Pelo Valencia, David Navarro descontou no fim, aos 45 minutos.

Mais cedo, o Atlético de Madrid tropeçou em casa e interrompeu sua reação na tabela. O anfitrião foi derrotado pelo Málaga por 2 a 0, com gols de Duda e López. O time madrilenho soma 23 pontos, na 13.ª colocação, enquanto os visitantes têm 20, na 15.ª posição.