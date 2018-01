Sevilla beneficiado com tropeços Mesmo sem vencer em casa, o Sevilla foi beneficiado por tropeços de adversários e assumiu a terceira colocação isolada no Campeonato Espanhol. Neste domingo, a equipe empatou por 2 a 2 com o Racing Santander e chegou aos 42 pontos na competição. O brasileiro Júlio Baptista abriu o marcador aos 15 minutos de jogo, mas David Aganzo empatou aos 41. Na segunda etapa, aos 34, Dario Silva voltou a colocar o time da casa na frente, mas cinco minutos depois Mario Regueiro empatou novamente. O Valencia conseguiu um importante resultado. A equipe venceu o Betis por 2 a 1 e assumiu a quarta colocação. Aos 12 minutos, o brasileiro Marcos Assunção abriu o marcador. O Valencia partiu para cima e teve a chance de empatar aos 18, mas Fábio Aurélio perdeu o pênalti. Mesmo assim o time da casa não desanimou e Baraja empatou, aos 29. Na segunda etapa, Mista fez o gol da vitória, aos 27. E Assunção foi expulso. O Atlético de Madrid venceu o Real Sociedad por 1 a 0. O gol foi marcado por Antonio López, aos 26 minutos de jogo. Quem se deu bem fora de casa foi o Málaga, que goleou o Osasuna por 6 a 1. Miguel Ángel, Duda, Fernando Baiano (dois), Juan Rodríguez e Wanchope fizeram os gols. John Aloisi descontou. O Zaragoza bateu o forte Villarreal por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por David Villa, aos 41 minutos do primeiro tempo. Beletti é dúvida - No topo da tabela, Barcelona e Real Madrid têm problemas para a próxima rodada. O lateral Belletti pode desfalcar o Barça no clássico contra o Espanyol, nesta terça-feira, pela contusão sofrida contra o Numancia, no sábado. O francês Giuly também se contundiu na região lombar e é outro que pode ficar fora. A escalação do brasileiro deve ser decidida nesta segunda. Caso não possa atuar, deve ser substituído pelo prata-da-casa Abella. Segundo comunicado do departamento médico do Barça, exames indicaram que Belletti sofreu "uma contusão na região lombar glútea direita". No Real Madrid, Ronaldo e Raúl desfalcaram a equipe na derrota para o La Coruña. Mas, durante o confronto o time sofreu outras baixas que preocupam o técnico Vanderlei Luxemburgo. "Os problemas não são as baixas que tivemos, mas as que sofremos aqui. Zidane, e as dores que arrastavam Figo e Beckham durante o jogo." Zidane saiu machucado ainda no primeiro tempo e é dúvida para o próximo confronto, quarta, contra o Betis.