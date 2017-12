Sevilla cai para a Real Sociedad e perde chance de se aproximar dos líderes

O Sevilla voltou a decepcionar e somou a quarta partida consecutiva sem vitória ao cair para a Real Sociedad nesta quarta-feira, fora de casa. O time basco aproveitou o apoio da torcida para derrotar o adversário por 3 a 1, com gols de Iñigo Martínez, Zubeldia e Carlos Vela. Ben Yedder descontou.

O resultado levou a Real Sociedad a 23 pontos, na oitava colocação, se aproximando da zona de classificação para torneios europeus. Já o Sevilla parou nos 29 pontos, em quinto, e perdeu a chance de entrar na zona que dá vagas à Liga dos Campeões da próxima temporada.

Como no empate da última sexta com o Levante, Paulo Henrique Ganso foi titular, mas acabou substituído no segundo tempo após outra atuação apagada. Pelo lado da Real Sociedad, o atacante Willian José ficou em campo os 90 minutos.

Mas foi Iñigo Martínez quem abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, aproveitando cruzamento do volante Illarramendi. A reação do Sevilla aconteceu ainda no primeiro tempo, aos 43, quando Ben Yedder recebeu de Krohn-Dehli, cortou a marcação duas vezes e deixou sua marca.

A Real Sociedad só foi voltar a liderar na etapa final. Aos 30 minutos, Zubeldia recebeu de Oyarzabal e fez o segundo. E quando o Sevilla tentava o empate, Carlos Vela aproveitou o espaço e selou o resultado, já nos acréscimos.

As duas equipes só voltam a campo no ano que vem. O Sevilla joga no dia 3 de janeiro com o Cádiz, fora de casa, pela Copa do Rei. Já a Real Sociedad duelará com o Leganés quatro dias mais tarde, também fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

Na única outra partida do dia pela competição, o Getafe derrotou o lanterna Las Palmas por 2 a 0, com gols de Cala e Amath, e subiu para a sétima colocação, com 23 pontos. Já o Las Palmas segue seu calvário e ocupa a última posição com apenas 11, já a quatro do Deportivo La Coruña, último time fora da zona de rebaixamento.