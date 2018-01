Sevilla chega a acordo e acerta com Vincenzo Montella para ser o novo treinador

O Sevilla chegou a um acerto nesta quinta-feira e anunciou quem será o substituto de Eduardo Berizzo. Trata-se do técnico italiano Vincenzo Montella, que havia sido demitido do Milan no final de novembro. O acordo será válido até a metade de 2019.

+ Dois dias após derrota, Sevilla anuncia demissão do técnico Eduardo Berizzo

"O Sevilla e o técnico italiano Vincenzo Montella chegaram a um princípio de acordo para que ele se torne o treinador da equipe principal até junho de 2019", publicou o clube espanhol em seu site.

Para que a negociação seja concretizada, Vincenzo Montella precisa se desvincular do Milan. Mas, segundo acrescentou o Sevilla, os advogados do treinador já chegaram a um acordo que deve ser assinado nesta sexta-feira, nas instalações do clube italiano.

Se confirmada a desvinculação, o novo treinador viajará ainda nesta sexta-feira para Sevilha e comandará o primeiro treino neste sábado, quando também será apresentado oficialmente em seu novo clube.

Vincenzo Montella chega em um momento conturbado no comando técnico do Sevilla. Eduardo Berizzo era o treinador desde junho, mas foi demitido um mês após a própria equipe revelar que o argentino fora diagnosticado com um tumor maligno na próstata. Seu antecessor era Jorge Sampaoli, que aceitou proposta para dirigir a seleção da Argentina.

Ex-atacante com relativa carreira de sucesso, com passagens por Sampdoria, Roma e pela seleção italiana, Vincenzo Montella tem 43 anos e despontou com bons trabalhos como treinador, passando por Fiorentina e Sampdoria. Foi, então, contratado pelo Milan em 2016, mas acabou substituído por outro ex-jogador, Gennaro Gattuso, após o time não engrenar nesta temporada.

Seu novo time vive situação relativamente estável em campo, apesar das constantes trocas de treinadores. É o quinto do Campeonato Espanhol com 29 pontos, apenas dois atrás do poderoso Real Madrid.