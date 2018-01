Sevilla contrata Adriano, do Coritiba O Sevilla acertou nesta quinta-feira a contratação de mais um jogador brasileiro: o lateral-esquerdo Adriano, que era do Coritiba, se apresentará neste sábado para ser companheiro de Júlio Baptista, Renato e Daniel Alves. Os valores da negociação - que foi fechada por Paulo Afonso Neves, procurador do atleta - não foram revelados. O contrato terá validade de cinco anos. Adriano ocupará vaga de extra-comunitário (sem nacionalidade de um país integrante da União Européia), mas poderá ser inscrito para a segunda metade desta temporada porque o ex-santista Renato está prester a conseguir o seu passaporte. Adriano foi campeão mundial sub-20 em 2003 e da Copa América em 2004.