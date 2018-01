Sevilla contrata lateral do Bahia O vice-campeonato da Seleção Brasileira Sub-20 no Campeonato Sul-Americano, disputado no mês passado no Uruguai, já rendeu bons frutos ao Bahia. Na verdade, US$ 500 mil. Essa é a quantia que o Sevilla, da Espanha, pagará ao clube baiano pelo empréstimo do habilidoso lateral-direito Daniel, um dos destaques da competição. O clube baiano recebeu nesta semana um fax do presidente do Sevilla, José Rodri Baster, confirmando o empréstimo do lateral por um período de 17 meses. Ao final do contrato, caso queira contratar o jogador em definitivo, o clube espanhol terá de desembolsar US$ 1,4 milhão. Nesta quarta-feira, o jogador foi liberado pela diretoria do clube para viajar à Espanha, realizar exames médicos e assinar contrato. Com ele, viajaram o seu procurador, Eduardo Urán, e o diretor de futebol do Bahia, Paulo Carvalho, que recebeu ?carta branca" da diretoria para fechar negócio. Mas o Bahia já informou ao clube espanhol que não enviará o documento liberatório do jogador antes que sejam depositados na conta do clube os US$ 500 mil referentes ao empréstimo.