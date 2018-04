Sevilla derrota Almería e volta a vencer pelo Espanhol

O Sevilla voltou a vencer pelo Campeonato Espanhol. Depois de perder as últimas quatro partidas pela competição, a equipe de Luís Fabiano e Renato derrotou o Almería por 1 a 0, neste sábado, em casa. O atacante Negredo marcou o gol da vitória.

Com a difícil vitória, o Sevilla chegou aos 33 pontos e subiu da sexta para a quinta colocação. Mas o Deportivo La Coruña, que tem 31 pontos e enfrenta o Athletic Bilbao ainda neste sábado, pode reassumir o posto. Já o Almería permaneceu em 15.º, com 18 pontos.

A expectativa antes do início da partida ficava por conta da possível escalação de Luís Fabiano. Recuperado de contusão, o atacante entrou no segundo tempo da vitória sobre o La Coruña, pela Copa do Rei, quarta-feira. Mas neste sábado, o brasileiro novamente começou no banco e só entrou aos 37 minutos da etapa final.

E mesmo sem Luís Fabiano, o Sevilla abriu o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo com Negredo, após passe de Renato. A partir daí, a equipe mandante recuou e tentou segurar o resultado. O Almería até criou boas oportunidades durante partida, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Palop.