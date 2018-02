Sevilla e Barça brigam pela ponta da tabela no Espanhol A 27.ª rodada do Campeonato Espanhol promete mais uma disputa acirrada pela liderança da competição. Embalado pela heróica classificação para as quartas-de-final da Copa da Uefa, o Sevilla, que anda vacilando na Liga, tem mais uma chance de tentar colocar alguma vantagem sobre o líder Barcelona, pois ambos estão empatados com 50 pontos e o time andaluz leva vantagem na tabela por causa do melhor saldo de gols. O time dos brasileiros Luis Fabiano, Daniel Alves, Renato e Adriano recebem o decadente Celta dos compatriota Fernando Baiano e Nenê, que é o 16.º e ainda briga para não cair para a segunda divisão. Já os catalães vão a Huelva encarar o Recreativo, sétimo colocado, clube pequeno que vem fazendo ótima campanha, e em casa está se especializando em tirar pontos importantes dos grandes da Espanha. Em quarto na classificação, o Real Madrid tem uma ótima chance de encostar nos líderes, pois recebe o penúltimo Gimnàstic no Santiago Bernabéu. Mas o terceiro colocado Valência também terá um adversário fraco em casa, o Racing Santander, time que se mantém, sem muitas pretensões, no meio da tabela. Porém, o jogo que pode esquentar a rodada coloca frente a frente Zaragoza e Atlético de Madrid, quinto e sexto colocados, respectivamente. A partida entre o time do brasileiro Ewerton (ex-Corinthians) - que pode entrar como titular - e o clube da capital espanhola será decisivo para ambos ainda sonharem com a possibilidade de um título, mesmo que seja remota. A rodada se completa com as partidas: Mallorca x Betis, Athletic de Bilbao x Osasuna, La Coruña x Getafe, Villareal x Real Sociedad e Espanyol x Levante.