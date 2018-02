Sevilla e Barcelona fazem partida decisiva pelo Espanhol O Sevilla recebe no sábado o Barcelona em jogo que pode decidir o Campeonato Espanhol, pela 25.ª rodada, pois coloca frente a frente o segundo colocado contra o líder. Como a vantagem dos catalães é de apenas dois pontos - 49 a 47 -, uma vitória do Sevilla no Ramón Sánchez Pizjuán coloca a equipe como nova líder da competição, e com chances de levar o sonhado título do Espanhol. Porém, o time da casa chega abalado pela agressão ao técnico Juande Ramos, que levou uma garrafada na cabeça durante a partida contra o grande rival Betis, na casa do adversário, pela Copa do Rei. O jogo acabou suspenso. O problema é que o Barcelona viaja recuperado da derrota para o Liverpool pela Liga dos Campeões, com duas vitórias nos últimos jogos - e atuando bem. Se bem que o técnico do Barça, Frank Rijkaard, afirmou nesta sexta-feira que a partida é importante para a continuação do Campeonato Espanhol, mas não decisiva para saber quem será o campeão. "O resultado diante do Sevilla é importante, mas não decisivo, porque uma partida não decide a Liga", afirmou o treinador holandês, que assegurou também que o camaronês Samuel Eto´o pode entrar na partida, mas não durante os 90 minutos, porque é preciso "dosar" a recuperação do atacante. Outras duas equipes ligadas no resultado serão Valencia e Real Madrid, que dividem a terceira colocação. O Valencia recebe o Celta no sábado, em partida que abre a rodada, e não deve ter muitos problemas para vencer, enquanto o Real Madrid joga contra o Getafe no Santiago Bernabéu. Uma situação curiosa marca a partida entre os dois times da capital espanhola: o alemão Bernd Schuster, que vem fazendo boa campanha com o Getafe, volta ao Bernabéu - ele atuou no Real quando jogador - e, se conseguir um bom resultado, pode acelerar a saída do técnico italiano Fabio Capello, e até tomar seu lugar no comando do clube merengue. Faltando 13 rodadas para o fim da competição, equipes como Real Sociedad e Gimnàstic de Tarragona, na parte de baixo da tabela, já encaram cada compromisso como uma questão de sobrevivência. A Real Sociedad visita o estádio de La Romareda para enfrentar o Zaragoza, sexto colocado e ainda pensando nas vagas à Liga dos Campeões. Já o Gimnàstic pega fora de casa o Athletic de Bilbao, outro ameaçado. Se perder, só escapa do rebaixamento por milagre. Outro confronto interessante reunirá Recreativo de Huelva, sétimo colocado, e Atlético de Madri, quinto. Ambos querem os três pontos para seguirem garantidos nas competições européias da próxima temporada. Completam a rodada os confrontos: Espanyol x Villarreal, Mallorca x Levante, La Coruña x Betis e Racing x Osasuna, todos no domingo.