Sevilla é derrotado e Barcelona segue na cola pela ponta O Sevilla perdeu uma boa chance de ampliar ainda mais a liderança do Campeonato Espanhol. Jogando em casa, o time foi derrotado pelo Mallorca, de virada, por 2 a 1, neste domingo, pela 18ª rodada do torneio. Kanoute marcou para os anfitriões. Nunes e Lopez fizeram os gols dos visitantes. Com o resultado, o Sevilla segue com 37 pontos, dois a mais que o vice-líder Barcelona - que tem um jogo a menos. O Mallorca, por sua vez, soma agora 20 pontos e se afastou da zona do rebaixamento. Resultados de sábado: Valencia 3 x 0 Levante Espanyol 3 x 1 Barcelona Domingo: Athletic Bilbao 0 x 1 Villarreal Gimnastic 1 x 3 Getafe Osasuna 5 x 1 Betis Racing Santander 1 x 0 Real Sociedad Recreativo Huelva 1 x 1 La Coruña Sevilla 1 x 2 Mallorca Ainda neste domingo: Celta x Atlético de Madrid Real Madrid x Zaragoza