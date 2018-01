Sevilla e Espanyol abrem vantagem na Copa da Uefa Atual campeão da Copa da Uefa, o Sevilla venceu o Tottenham por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira, na Espanha, no jogo de ida das quartas-de-final. Keane abriu o placar para os ingleses, mas Kanouté, de pênalti, e Kerzhakov decretaram a virada do time da casa. Com o resultado, o Sevilla pode até empatar o jogo da volta, na próxima quinta-feira, em Londres, que garante vaga na semifinal. Para o Tottenham, basta uma vitória por 1 a 0, que lhe daria vantagem no critério de gols marcados fora de casa. Outra equipe espanhola se deu bem nesta quinta: o Espanyol, que bateu o Benfica por 3 a 2, em Barcelona. No entanto, a equipe catalã deixou escapar uma bela vantagem, já que vencia o jogo por 3 a 0, com gols de Tamudo, Riera e Pandiani, e permitiu a reação dos portugueses no segundo tempo, que descontaram com Nuno Gomes e Simão. A situação do Espanyol é semelhante à do Sevilla: joga por um empate na próxima quinta, em Lisboa. Ao Benfica, cabe vencer por 1 a 0, 2 a 1 ou por qualquer placar com dois gols de diferença. Em outro confronto disputado nesta quinta, AZ Alkmaar e Werder Bremen empataram por 0 a 0. Melhor para os holandeses, que não sofreram gols em casa e se classificam com qualquer igualdade, desde que balancem as redes, na partida de volta, na próxima semana, na Alemanha.