Sevilla e Valencia avançam à semifinal da Copa do Rei sem sustos

O Valencia ainda não venceu pelo Campeonato Espanhol em oito jogos sob o comando do ex-jogador inglês Gary Neville. Na Copa do Rei, entretanto, está na semifinal. A equipe alvinegra garantiu a vaga na próxima fase ao vencer o Las Palmas, por 1 a 0, nesta quinta-feira, nas Ilhas Canárias. Também o Sevilla avançou, fazendo 3 a 0 no Mirandés fora de casa.

Nascido no Rio, mas naturalizado espanhol, o atacante Rodrigo fez o único gol do jogo, aos 19 minutos do primeiro tempo, completando cruzamento rasteiro de André Gomes. Como na ida o jogo terminou em 1 a 1, avançaria quem vencesse em Las Palmas. Com Willian José no comando do ataque, o time da casa ainda tentou levar o jogo aos pênaltis, sem sucesso.

No outro jogo da Copa do Rei nesta quinta-feira, o Sevilla foi a Miranda de Ebro confortável com a vitória por 2 a 0 na ida. Mesmo assim, voltou a vencer o Mirandés, da segunda divisão. Fez 3 a 0, com gols de Iborra (de pênalti), Juan Muñoz e Coke.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na quarta-feira, o Barcelona havia eliminado o Athletic Bilbao, enquanto o Celta tirou o Atlético de Madrid. Na sexta acontecerá o sorteio dos confrontos da semifinal. O Barcelona é o atual bicampeão, enquanto os demais estão há pelo menos três anos afastados da semi.