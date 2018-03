Sevilla elimina United e volta às quartas da Liga após 60 anos

O Sevilla derrotou o Manchester United por 2 a 1 nesta terça-feira, em pleno estádio Old Trafford, e conquistou um resultado histórico. Após 60 anos, o time espanhol voltou a ter o direito de disputar uma vaga às quartas de final da Liga dos Campeões - as equipes haviam empatado sem gols o primeiro jogo.

O herói da classificação foi o atacante francês Ben Yedder, de 27 anos. Ele entrou no segundo tempo da partida e marcou os dois gols do time espanhol. No segundo, contou com boa colaboração do goleiro De Gea, que tentou espalmar por cima do gol e mandou contra a própria meta. Lukaku descontou.

O Sevilla agora aguarda pelo sorteio dos confrontos da próxima fase, que acontecerá na sexta-feira, em Nyon, na Suíça, na sede da Uefa. As partidas de ida acontecerão nos dias 3 e 4 de abril e as de volta serão realizadas nos dias 10 a 11.

A expectativa agora é que a equipe espanhola tenha uma sorte melhor do que quando avançou até essa fase do torneio em 1958. Na ocasião, quando a competição ainda se chamava Taça dos Campeões Europeus, o Sevilla perdeu o jogo de ida para o Real Madrid por 8 a 0 e empatou a volta em 2 a 2.

O Sevilla volta a campo agora contra o Leganés no domingo, fora de casa, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. O United jogará no próximo sábado, quando receberá o Brighton & Hove Albion pelas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Manchester e Sevilla fizeram um primeiro tempo de muita marcação, truncado e com raras chances de gol. Nos 45 minutos iniciais houve apenas três finalizações certas, duas do time da casa e outra dos visitantes. Mas nada que causasse comoção nas arquibancadas.

Assim como no jogo de ida, o técnico José Mourinho optou por deixar o volante Pogba na reserva. O jogador francês entrou apenas no segundo tempo na vaga de Fellaini, quando a partida esquentou um pouco. No Sevilla o brasileiro Guilherme Arana permaneceu os 90 minutos no banco de reservas.

O United assustou primeiro. Lingard recebeu na área de Lukaku e o goleiro Sergio Rico mandou para escanteio. O Sevilla não fazia uma grande partida, mas encontrou o gol aos 29 minutos, com Ben Yedder, que havia acabado de entrar na vaga de Muriel. Ele recebeu belo passe de Sarabia, invadiu a área livre e bateu colocado no canto esquerdo de De Gea.

Com o time da casa ainda atordoado, o Sevilla voltou ao ataque e ampliou três minutos mais tarde. Após cobrança de escanteio da esquerda, Correa desviou, e Ben Yedder cabeceou na segunda trave. De Gea tentou tirar, mas mandou para dentro.

O Manchester United ainda conseguiu se recompor, diminuiu a vantagem, com um gol de Lukaku após cobrança de escanteio. Mas não houve tempo para buscar mais dois e virar a partida.