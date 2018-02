Sevilla empata com Villarreal e poderá dividir a liderança O Sevilla apenas empatou fora de casa com o Villarreal por 0 a 0 e assim perdeu a chance de liderar com folga o Campeonato Espanhol. Agora, soma agora 38 pontosficando apenas três à frente de Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid (todos estão com 35). O Villarreal, com 25 pontos, é o 11.º colocado. O principal desfalque da equipe foi o brasileiro Luis Fabiano, cumprindo o primeiro dos cinco jogos de suspensão que recebeu após brigar com o uruguaio Diogo, do Zaragoza. O resultado foi bom para o Barcelona e Real Madrid. O primeiro enfrenta neste domingo o Gimnástic, lanterna da competição, enquanto o segundo jogará contra o Mallorca, que está em 15.º. No outro jogo deste sábado, o Atlético de Madrid venceu o Osasuna por 1 a 0, gol de Castro aos 38 minutos do segundo tempo. O atacante Fernando Torres chegou a perder um pênalti quatro minutos antes e o Osasuna teve quatro jogadores expulsos: Cuellar, Soldado, Ricardo e Garcia. Com a vitória, o Atlético soma 35 pontos e assume provisoriamente a terceira colocação do Campeonato Espanhol. O Osasuna é o oitavo, com 26 pontos.