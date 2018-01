Sevilla empata e deixa a liderança do Campeonato Espanhol O Sevilla empatou neste domingo, fora de casa, com o Osasuna por 0 a 0 e deixou a liderança do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time fica agora com dois ponto a menos que o líder Barcelona que ontem venceu o La Coruña por 2 a 1. Os anfitriões chegaram a 38 pontos e estão em 10.º. A partida foi disputada sob forte chuva e as equipes jogaram abertas e criaram diversas oportunidades de gol, mas por ironia do esporte não conseguiram sair do zero. O resultado foi bom para o Real Madrid, que diminuiu a vantagem do rival para apenas três pontos. No jogo do time merengue, Robinho provou mais uma vez ao técnico Fabio Capello que não pode ficar no banco de reservas. Em pouco tempo que esteve em campo, no jogo da sua equipe contra o Celta de Vigo, o atacante brasileiro realizou boas jogadas e marcou o gol da vitória do Real Madrid sobre os anfitriões por 2 a 1. O time merengue começou bem a partida e chegou a perder algumas oportunidades. Aos 27 minutos, Rudd Van Nistelrooy foi derrubado pelo goleiro Pinto na área. O atacante holandês bateu bem o pênalti e fez 1 a 0. Com a vitória parcial, o Real relaxou e recebeu o castigo no final do primeiro tempo com Angel marcando para o Celta recebeu um belo passe de calcanhar do brasileiro Nenê e empatou aos 44 minutos. No segundo tempo, Capello deixou o Real mais ofensivo e com a entrada de Robinho, aos 16 minutos, o time voltou a criar mais oportunidades. Aos 38 minutos a estrela do brasileiro brilhou. Higuaín cruzou, o Pinto falhou na saída do gol e Robinho só teve o trabalho de cabecear para o gol. Outros jogos deste domingo: Atletico Madrid 1 x 1 Mallorca, Getafe 2 x 2 Zaragoza, Gimnàstic 1 x 1 Recreativo e Racing Santander 5 x 4 Athletic Bilbao.