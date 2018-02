Sevilla enfrentará o Tottenham na Copa da Uefa Foram sorteados nesta sexta-feira os confrontos das quartas-de-final da Copa da Uefa, o segundo maior torneio de clubes da Europa - atrás apenas da Liga dos Campeões. O destaque ficou para o atual campeão Sevilla, da Espanha, que irá enfrentar o Tottenham, da Inglaterra. O sorteio desta sexta-feira aconteceu em Glasgow, na Escócia, onde será disputada a final da Copa da Uefa, no dia 16 de maio. Além de Sevilla x Tottenham, as quartas-de-final terão os seguintes confrontos: Alkmaar (HOL) x Werder Bremen (ALE), Bayer Leverkusen (ALE) x Osasuna (ESP) e Espanyol (ESP) x Benfica (POR). Os jogos de ida das quartas-de-final acontecem no dia 5 de abril enquanto a volta será em 12 de abril. Também foram definidos nesta sexta-feira, através de sorteio, os futuros confrontos pelas semifinais, marcadas para 20 de abril e 3 de maio. Assim, o vencedor de Espanyol x Benfica enfrentará o melhor de Alkmaar x Werder Bremen, enquanto o vencedor de Bayer Leverkusen x Osasuna jogará contra o melhor de Sevilla x Tottenham.