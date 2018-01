Sevilla, Espanyol e La Coruña avançam na Copa do Rei

No sábado, o time buscou um empate heroico com o Barcelona, em rodada do Campeonato Espanhol. Jogando no Camp Nou, o La Coruña perdia por 2 a 0 até que iniciou forte reação e empatou nos minutos finais, garantindo ponto precioso na tabela - é o sexto colocado atualmente.

Com mais facilidade, o Sevilla ganhou do Logroñés por 2 a 0, diante de sua torcida. Na ida, vencera por 3 a 0. Ciro Immobile e Jose Antonio Reyes marcaram os gols da partida, ambos no primeiro tempo.

Estreando técnico novo, o romeno Constantin Galga, o Espanyol derrotou o Levante por 2 a 1 e se classificou porque empatara na ida por 1 a 1. O Bétis também avançou ao empatar por 3 a 3 com o Sporting Gijón - na ida, vencera por 2 a 0.

Em jogo antecipado, o Barcelona garantira a classificação ao golear o Villanovense por 6 a 1, após empate sem gols no jogo de ida. O clube catalão adiantara a partida para poder disputar o Mundial de Clubes da Fifa, nesta semana, no Japão.

O arquirrival Real Madrid está eliminado da Copa do Rei por ter escalado de forma irregular o russo Cheryshev no jogo de ida contra o Cádiz - a partida da volta nem foi disputada.

Os adversários de Barcelona, La Coruña, Sevilla, Espanyol e Betis serão conhecidos na sexta-feira, através de sorteio.