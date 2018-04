Sevilla estaria interessado no atacante brasileiro Liedson

O Sevilla pensa no atacante brasileiro do Sporting de Lisboa, Liedson (ex-jogador de Corinthans e Flamengo) caso Freddie Kanouté troque o clube espanhol pelo inglês Tottenham na janela de negociações do final do anos, informou nesta sexta-feira o jornal português Diario de Noticias. Segundo o diário, Liedson, que em dezembro completa 30 anos de idade, encabeçaria a listas de atacantes do clube espanhol para os prováveis substitutos do artilheiro do de Mali. A publicação explicou que o Sevilla já havia demonstrado interesse no brasileiro, goleador do Sporting, no meio do ano, mas os portugueses só estariam dispostos a negociá-lo por uma oferta que esteja a altura do jogador, que vem sendo o artilheiro da equipe lisboeta nos últimos anos. Contudo, o jornal reconhece que o interesse do presidente do clube espanhol, José María del Nido, por Liedson, só se concretizaria com a saída de Kanouté, que foi um pedido pessoal de Juande Ramos ex-técnico do Sevilla, que atualmente comanda o londrino Tottenham.