Sevilla estende contrato de revelação argentina

O presidente do clube, Jose Maria del Nido, selou o acordo, que valerá pelos próximos seis anos, com o objetivo de evitar o assédio sobre o atleta, considerado uma das promessas do Sevilla. O rival Real Madrid já estaria de olho no argentino.

Perotti chegou ao clube espanhol, do brasileiro Luís Fabiano, na temporada 2005/06, após ser revelado pelo Deportivo Morón, da Segunda Divisão do futebol argentino. Com uma atuação regular no Sevilla desde sua estreia, na última temporada, o lateral ganhou destaque e foi chamado para sua primeira partida na seleção argentina no amistoso com a Espanha em novembro.