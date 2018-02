Sevilla fica no 2 a 2 com o Shakthar e se complica na Uefa O Sevilla empatou por 2 a 2 em casa com o Shakthar Donetsk, nesta quinta-feira, e complicou-se na luta pelo bicampeonato da Copa da Uefa. Com o resultado, o time espanhol terá de vencer a partida de volta, na próxima quinta, para se classificar sem sustos para as quartas-de-final. Ou, então, empatar, desde que o placar seja de 3 a 3 para cima. O confronto desta quinta no Estádio Ramón Sánchez-Pisjuan teve a participação de oito brasileiros: Daniel Alves, Adriano e Luís Fabiano, pelo Sevilla, e Matuzalém, Elano, Fernandinho, Brandão e Jádson, pelo Shakthar. Apoiado pela torcida, o time espanhol abriu o placar logo aos 8 minutos, com Martí, de pênalti. Aos 19, o checo Hübschman igualou para os ucranianos. O gol da virada veio aos 15 da etapa final, com Matuzalém, também cobrando pênalti. Maresca, aos 43, salvou o Sevilla da derrota convertendo a terceira penalidade máxima do jogo. Em outro duelo de brasileiros, o Celta, de Nenê e Fernando Baiano, também tropeçou em casa: perdeu por 1 a 0 do Werder Bremen, de Naldo e Diego. O único gol do jogo foi marcado pelo português Hugo Almeida, aos 41 minutos do segundo tempo. O time alemão pode até empatar o jogo da volta, em Bremen, que estará classificado. Aos espanhóis, resta vencer por dois gols de diferença, ou até mesmo um, desde que o placar seja maior ou igual a 2 a 1. Confira os outros resultados das oitavas-de-final da Copa da Uefa: Paris Saint-Germain (FRA) 2 x 1 Benfica (POR) Newcaslte (ING) 4 x 2 AZ Alkmaar (HOL) Lens (FRA) 2 x 1 Bayer Leverkusen (ALE) Maccabi Haifa (ISR) 0 x 0 Espanyol (ESP) Glasgow Rangers (ESC) 1 x 1 Osasuna (ESP) Braga (POR) 2 x 3 Tottenham (ING) Atualizado às 20h29