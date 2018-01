Sevilla ganha com gols de brasileiros Com gols dos brasileiros Júlio Baptista e Daniel Alves - Jordi fez o outro, enquanto Soriano descontou -, o Sevilla derrotou o Espanyol por 3 a 1, neste domingo, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. A vitória deixou a equipe com 52 pontos, atrás apenas de Real Madrid (60) e Barcelona (69), que fazem o clássico também hoje. Saíram outros gols brasileiros na rodada do Espanhol. Sávio fez um na vitória do Zaragoza sobre o Mallorca, por 2 a 0. Para o Betis, Edu e Ricardo Oliveira marcaram no empate de 2 a 2 com o Levante. E Fernando Baiano ajudou o Malaga nos 2 a 2 com o Valencia. Nas outras duas partidas disputadas neste domingo: Osasuna 1 x 0 Racing Santander e Getafe 1 x 0 Albacete. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Espanhol 2004/05.