Sevilla ganha e assume liderança provisória do Espanhol Em partida bastante disputada e repleta de gols, o Sevilla vence fora de casa o Levante por 4 a 2 e assume novamente a liderança do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time do brasileiro Luís Fabiano (que ainda cumpre suspensão) chega aos 41 pontos e deixa para trás o Barcelona, que tem 38 e joga ainda neste domingo contra o Celta de Vigo. No primeiro tempo, o jogo foi bastante disputado com as equipes buscando o gol desde o primeiro minuto. O Sevilla conseguiu abrir o placar aos 34 minutos com Frederic Kanoute. Foi o 16.º gol do atacante malinês na competição, que segue encabeçando a artilharia do Espanhol. A chuva de gols veio na etapa complementar. Logo aos 10 minutos, Kerzhakov fez 2 a 0 para os visitantes e aos 21 o Sevilla chegou ao terceiro gol com Tommasi fazendo contra. Depois do baque, o Levante iniciou a reação. Frédéric Déhu marcou o primeiro para os donos da casa aos 23 e quatro minutos depois, Reggi fez o segundo do Levante. Quando o Sevilla dava sinais de que ia novamente deixar a vitória escapar, Daniel Alves cobrou falta aos 30 minutos na cabeça de Alfaro, que fez o quarto gol e garantiu os três pontos para o novo líder da competição. Outros resultados deste domingo Getafe 2 x 0 Osasuna Gimnastic 4 x 0 Espanyol Mallorca 2 x 1 Recreativo Real Sociedad 0 x 2 Athletic Bilbao Zaragoza 1 x 1 Deportivo La Coruña