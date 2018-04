Sevilla ganha e complica o Barcelona na Copa do Rei Em seu segundo jogo em 2010, depois de terminar o ano de 2009 com seis títulos, o Barcelona voltou a decepcionar a sua torcida no estádio Camp Nou e foi derrotado pelo Sevilla por 2 a 1, nesta terça-feira, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Rei. No último sábado, pelo Campeonato Espanhol, a equipe havia empatado com o Villarreal.