Sevilla ganha o clássico contra o Betis O Sevilla derrotou o rival Betis por 1 a 0, neste sábado, em casa, no clássico de Sevilha, e subiu para a quinta colocação do Campeonato Espanhol, agora com 20 pontos - cinco atrás dos líderes Barcelona e Osasuna. O Betis permaneceu na 17ª posição - muito próximo da zona de rebaixamento -, com 10 pontos. O gol da vitória do Sevilla foi marcado pelo italiano Maresca, em uma cobrança de pênalti, aos cinco minutos do segundo tempo. No último lance do jogo, o volante brasileiro Marcus Assunção, do Betis, teve a chance de empatar numa cobrança de falta, mas o goleiro Palop espalmou para escanteio.