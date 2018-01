Sevilla goleia Atlético na Copa do Rei Com um futebol envolvente, o Sevilla não tomou conhecimento do Atlético de Madrid e praticamente se garantiu nas semifinais da Copa do Rei da Espanha, depois da goleada por 4 a 0, nesta quarta-feira, diante de sua torcida. A equipe de Madri contou também com um péssimo dia do goleiro argentino Burgos, que falhou em dois gols. Já o brasileiro Júlio Baptista marcou o quarto gol do Sevilha. Nesta quinta-feira, jogam Barcelona x Zaragoza e Alavés x Celta.