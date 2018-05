Sevilla goleia Granada e sonha com vaga na Liga dos Campeões

SEVILHA - O Sevilla fez sua tarefa para seguir sonhando com uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Atuando em casa, a equipe não teve trabalho para golear o Granada por 4 a 0, mantendo a quinta colocação do Campeonato Espanhol e chegando um pouco mais perto do Athletic Bilbao, que é o quarto e hoje estaria no torneio continental.

O resultado levou o time aos 59 pontos, três atrás do Athletic, a quatro rodadas para o fim da competição, sendo que o time de Bilbao ainda joga neste domingo. No domingo que vem, as duas equipes se enfrentam em jogo que pode definir o futuro de ambas na competição. Já o Granada 14.º, com 37 pontos, pega o Rayo Vallecano no sábado.

A vitória deste domingo teve início aos 14 minutos, quando Mainz tocou contra a própria meta e deu a vantagem ao Sevilla. Gameiro, no início do segundo tempo, ampliou. A diferença no placar tranquilizou o time da casa, que transformou a vitória em goleada com os gols de Mbia e Vitolo.

No outro jogo já encerrado do dia, o lanterna Betis perdeu mais uma, muito em função da péssima atuação do zagueiro brasileiro Paulão. Ele errou no recuo de bola que acabou no primeiro gol do Rayo Vallecano, marcou contra o segundo e, sem condições psicológicas de continuar em campo, pediu para sair. No fim, o Rayo venceu em casa por 3 a 1.