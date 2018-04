Sevilla goleia time da segunda divisão e continua na Copa do Rei

O Sevilla voltou a golear o Sabadell nesta quarta-feira e se garantiu com tranquilidade nas oitavas de final da Copa do Rei. Depois de vencer na ida por 6 a 1 fora de casa, a equipe fez 5 a 1 no adversário da segunda divisão espanhola, desta vez em casa, e se juntou ao Real Madrid como os dois únicos já classificados para a próxima fase do torneio.

Mais uma vez, o grande destaque sevilhano foi o atacante Iago Aspas. Emprestado pelo Liverpool, o jogador repetiu o desempenho do jogo de ida e novamente aproveitou a fragilidade do adversário para marcar três gols. Gameiro e Deulofeu fizeram os outros dos donos da casa, enquanto Collantes marcou o gol de honra do Sabadell.

Agora, o Sevilla espera para conhecer seu adversário na próxima fase do torneio, que sairá do confronto entre Granada e Córdoba. Pelo Campeonato Espanhol, a equipe volta a campo no domingo, quando enfrenta o Rayo Vallecano fora de casa. Atualmente, é a quarta colocada, com 26 pontos.

ATLÉTICO TRIUNFA

Se o Sevilla garantiu a classificação nesta quarta, o Atlético de Madrid encaminhou a sua. Atuando fora de casa diante do frágil Hospitalet, da terceira divisão, a equipe teve bastante dificuldade no início, mas deslanchou no segundo tempo e venceu por 3 a 0. Com isso, pode perder por até dois gols de diferença na volta, em casa, para conquistar a vaga nas oitavas.

Se o placar foi elástico, o que se viu em campo foi um confronto complicado para os madrilenhos. Somente aos 22 minutos da etapa final, o francês Griezmann colocou a equipe na frente. Aos 36, Gabi converteu pênalti e deu mais tranquilidade. Nos acréscimos, Cristian Rodríguez fez o seu e selou o resultado.

DEPORTIVO E MÁLAGA EMPATAM