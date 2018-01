Sevilla joga para manter a boa fase O Sevilla abre neste sábado a a 32ª rodada do Campeonato Espanhol recebendo a visita do Osasuna, que aparece como o adversário ideal para os donos da casa manterem a terceira colocação: nas últimas 17 rodadas, o Osasuna venceu apenas na última (1 a 0 sobre o Racing). A equipe está em 17º lugar, com 34 pontos. Em boa fase ? vem de três vitórias seguidas ?, o Sevilla terá dois brasileiros como titulares: Júlio Baptista e o lateral-esquerdo Adriano. Daniel Alves e o ex-santista Renato ficarão no banco. O Real Madrid jogará apenas no domingo contra o Levante. E não terá o volante Gravesen, machucado. No Barcelona, que receberá o Getafe no mesmo dia, o desfalque será Eto?o. Outras partidas deste sábado: Atlético de Madrid x Espanyol e Real Sociedad x La Coruña.